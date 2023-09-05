Агеев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Константин

Агеев Константин

Место рождения

Смоленская область, деревня Пузино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область, деревня Пузино
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Агеев Мария Константиновна

Мать ребёнка: ?

Духовщина
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тылик Елизавета Константинова

Мать ребёнка: ?

Духовщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Тимофей Константинович

Мать ребёнка: ?

Духовщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Сидор Константинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Михаил Константинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Мартын Константинович

Мать ребёнка: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close