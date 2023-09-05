Агеев Константин
Место рожденияСмоленская область, деревня Пузино
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область, деревня Пузино
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Агеев Мария Константиновна
Мать ребёнка: ?
Духовщина
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тылик Елизавета Константинова
Мать ребёнка: ?
Духовщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Тимофей Константинович
Мать ребёнка: ?
Духовщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Сидор Константинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Михаил Константинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Мартын Константинович
Мать ребёнка: ?