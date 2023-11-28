Тюшева (Попова) Арина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшева (Попова) Арина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Тюшев Степан Иванов

Отец ребёнка: Тюшев Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюшев Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
д. Уфтумужа, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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