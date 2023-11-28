Тюшева (Попова) Арина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Тюшев Степан Иванов
Отец ребёнка: Тюшев Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюшев Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
д. Уфтумужа, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно