Андрианов Егор Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Егор Филатович

Андрианов Егор Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Иванова Марфа Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Иванова Зиновья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.07.1891

Сын: Андрианов Сергей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1898

Сын: Андрианов Иннокентий Егорович

Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.05.1900

Дочь: Кошмелёва Елена Егоровна

Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Строд Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Ломовская Нина Егоровна

Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Анна Феофановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close