Андрианов Егор Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Иванова Марфа Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Иванова Зиновья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1891
Сын: Андрианов Сергей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1898
Сын: Андрианов Иннокентий Егорович
Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна
Рождение ребёнка
01.05.1900
Дочь: Кошмелёва Елена Егоровна
Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Строд Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Ломовская Нина Егоровна
Мать ребёнка: Андрианова Анна Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно