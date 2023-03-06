Кислухина (Гребенкина) Ксения Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухина (Гребенкина) Ксения Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1729 и 1738 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кислухин Григорий Гурьев

Отец ребёнка: Кислухин Гурий Иванович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кислухин Семен Гурьев

Отец ребёнка: Кислухин Гурий Иванович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислухин Гурий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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