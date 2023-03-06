Кислухина (Гребенкина) Ксения Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Кислухин Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кислухин Гурий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795