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Линьков Николай Иванович

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Место рождения

г. Москва, д. Кожухова

Дата рождения

1886

Дата смерти

13.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Линьков Иван Яковлевич

Мать: Линькова Васса Михайлова

г. Москва, д. Кожухова
Бракосочетание
13.01.1906

Жена: Линькова Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
15.05.1912

Сын: Линьков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна

Московская обл., г. Москва, д. Кожухова
Старший сын
Рождение ребёнка
11.02.1914

Сын: Линьков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна

г. Москва, д. Кожухова
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна

деревня Кожухово
ЦИАМ ф.2122 оп.2, д.15 л. 348 №83
Рождение ребёнка
1920

Сын: Линьков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна

г. Москва
Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Соколова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна

Россия
Смерть
13.04.1947
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Даниловское центральное кладбище
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