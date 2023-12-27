Линьков Николай Иванович
Место рожденияг. Москва, д. Кожухова
Дата рождения1886
Дата смерти13.04.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Линьков Иван Яковлевич
Мать: Линькова Васса Михайлова
г. Москва, д. Кожухова
Бракосочетание
13.01.1906
Жена: Линькова Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
15.05.1912
Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна
Московская обл., г. Москва, д. Кожухова
Старший сын
Рождение ребёнка
11.02.1914
Сын: Линьков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна
г. Москва, д. Кожухова
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна
деревня Кожухово
ЦИАМ ф.2122 оп.2, д.15 л. 348 №83
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна
г. Москва
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Соколова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Линькова Дарья Осиповна
Россия
Смерть
13.04.1947
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Даниловское центральное кладбище