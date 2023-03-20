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Розанов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Владиславлева Евгения Петровна

Мать ребёнка: Розанова, Харитонова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Розанова, Харитонова Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова, Харитонова Наталия Михайловна

Смерть
Неизвестно