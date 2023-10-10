Струнин - Мужев Дионисий Филатов (Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнин - Мужев Дионисий Филатов (Филиппов)

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Струнин - Мужев Филат

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1817

Жена: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева

Рождение ребёнка
24.10.1819

Дочь: Настасья Денисова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1826

Сын: Струнин Феодот Дионисиев

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1828

Сын: Струнин (мужев) Стефан Дионисиев

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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