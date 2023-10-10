Струнин - Мужев Дионисий Филатов (Филиппов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Струнин - Мужев Филат
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1817
Рождение ребёнка
24.10.1819
Дочь: Настасья Денисова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева
Рождение ребёнка
16.05.1826
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева
Рождение ребёнка
31.07.1828
Сын: Струнин (мужев) Стефан Дионисиев
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Пелагия Алексиева
Смерть
Неизвестно