Косова Феодора Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова Феодора Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Косов Егор Алексеев

Отец ребёнка: Косов Алексей Львов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Косов Алексей Львов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Косов Федор Алексеев

Отец ребёнка: Косов Алексей Львов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Алексей Львов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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