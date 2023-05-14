Князь Урусов МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1758
Сын: Князь Урусов ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЕЛИЦИАТА АФАНАСЬЕВНА
Рождение ребёнка
12.11.1766
Сын: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЕЛИЦИАТА АФАНАСЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795