Князь Урусов МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Урусов МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Князь Урусов ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Княгиня Урусова ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1758

Сын: Князь Урусов ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЕЛИЦИАТА АФАНАСЬЕВНА

Рождение ребёнка
12.11.1766

Сын: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова ФЕЛИЦИАТА АФАНАСЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Урусова ФЕЛИЦИАТА АФАНАСЬЕВНА

Смерть
1795