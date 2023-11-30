Глотов Андрей Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глотов Андрей Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Глотов Евфим

Мать: Глотова Феодосия

Смерть
1915
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