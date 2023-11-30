Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Глотов Андрей Евфимович
Глотов Андрей Евфимович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1915
Пол
Мужской
Отец
Глотов Евфим
Мать
Глотова Феодосия
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Глотов Евфим
Мать:
Глотова Феодосия
Смерть
1915
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия