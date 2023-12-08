Варзухин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варзухин Илья Ананьевич
Мать: Варзухина Мария
Рождение ребёнка
14.07.1965
Сын: Варзухин Олег
Мать ребёнка: Варзухина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Варзухина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзухина Татьяна
Смерть
Неизвестно