Варзухин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзухин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варзухин Илья Ананьевич

Мать: Варзухина Мария

Рождение ребёнка
14.07.1965

Сын: Варзухин Олег

Мать ребёнка: Варзухина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Варзухина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзухина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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