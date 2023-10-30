Громовой Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Громовой Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
1812
Сын: Громовой Антон Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
1814
Сын: Громовой Савва Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.
Сын: Громовой Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
1827
Сын: Громовой Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
1829
Сын: Громовой Нестер Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Рождение ребёнка
1832
Сын: Громовой Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Громовая Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громовая Мария
Смерть
1838