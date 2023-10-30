Громовой Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громовой Василий Фёдорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Громовой Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Громовой Антон Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Громовой Савва Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.

Сын: Громовой Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Громовой Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Громовой Нестер Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Громовой Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Громовая Мария

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громовая Мария

Смерть
1838
Криски, Чернігівська область
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