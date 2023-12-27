Щанин Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1907
Дата смерти02.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Сормово, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Смерть
02.10.1981
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область