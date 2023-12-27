Щанин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щанин Пётр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1907

Дата смерти

02.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Сормово, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Смерть
02.10.1981
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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