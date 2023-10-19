Ermolov Vladimir Dmitrievich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ermolov Vladimir Dmitrievich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ермолов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna

Смерть
1896
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