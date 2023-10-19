Ermolov Vladimir Dmitrievich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ермолов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолов Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Ermolova Anna Mihailovna
Смерть
1896