Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Осип Климонтович

Отец ребёнка: Климонт Алексеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Леонтий Климонтович

Отец ребёнка: Климонт Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климонт Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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