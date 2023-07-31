Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Осип Климонтович
Отец ребёнка: Климонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Леонтий Климонтович
Отец ребёнка: Климонт Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климонт Алексеевич
Смерть
Неизвестно