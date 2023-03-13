Макаровъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Макаровъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Макаровъ Зиновий
Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Макаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Макаровъ Кузьма
Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно