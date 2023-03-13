Макаровъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Макаровъ Андрей

Мать: Макарова Матрена Михайлова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Макаровъ Зиновий

Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Макаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Макаровъ Кузьма

Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Макарова Авдотья Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Авдотья Алексеева