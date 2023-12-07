Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мавра Ивановна
Мавра Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Иванович
1735 г.р.
Мать
Евдокия Климоновна
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Иван Иванович
Мать:
Евдокия Климоновна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия