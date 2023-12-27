Ермачкова (Сидорова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмачкова (Сидорова) Ольга Васильевна

Ермачкова (Сидорова) Ольга Васильевна

avatar

Место рождения

Березники, Рязанская губерния

Дата рождения

07.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905

Отец: Сидоров Василий Филиппович

Мать: Сидорова Мария Михайловна

Березники, Рязанская губерния
Крещение
08.05.1905
ГАРО, ф. 627, оп. 280, д. 201, л.л. 121 об. - 122. | Восприемники: того же села крестьянин Иван Петров Кулешов и крестьянина Петра Михайлова Маревичева жена Анна Михайлова.
Рождение ребёнка
29.04.1929

Сын: Ермачков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ермачков Алексей Васильевич

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
29.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермачков Алексей Васильевич

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермачков Алексей Васильевич

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермачков Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермачков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close