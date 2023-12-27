Ермачкова (Сидорова) Ольга Васильевна
Место рожденияБерезники, Рязанская губерния
Дата рождения07.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905
Березники, Рязанская губерния
Крещение
08.05.1905
ГАРО, ф. 627, оп. 280, д. 201, л.л. 121 об. - 122. | Восприемники: того же села крестьянин Иван Петров Кулешов и крестьянина Петра Михайлова Маревичева жена Анна Михайлова.
Рождение ребёнка
29.04.1929
Сын: Ермачков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ермачков Алексей Васильевич
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
29.04.1944
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно