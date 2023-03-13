Попкова Агрофена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Агрофена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Попковъ Терентий

Отец ребёнка: Попковъ Григорий

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попковъ Абрамъ

Отец ребёнка: Попковъ Григорий

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Попковъ Иванъ

Отец ребёнка: Попковъ Григорий

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Попковъ Григорий

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Григорий