Афонасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван Михайлович

Мать: Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Афонасьевна

Мать ребёнка: Софья Елизаровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Афонасьевна

Мать ребёнка: Софья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Елизаровна

Смерть
Неизвестно
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