Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван Михайлович
Мать: Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Афонасьевна
Мать ребёнка: Софья Елизаровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Афонасьевна
Мать ребёнка: Софья Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Елизаровна
Смерть
Неизвестно