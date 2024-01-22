Арефович Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефович Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

12.10.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кисель Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Арефович Иван Григорьевич

Шаболтасовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефович Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Арефович Иван Григорьевич

Шаболтасовка, Чернігівська область
Смерть
12.10.1899 ст.
Шаболтасовка, Чернігівська область
От продолжительной болезни
Похороны
14.10.1899 ст.
Шаболтасовка, Чернігівська область
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