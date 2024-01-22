Арефович Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти12.10.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кисель Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Арефович Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефович Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Арефович Иван Григорьевич
Смерть
12.10.1899 ст.
От продолжительной болезни
Похороны
14.10.1899 ст.