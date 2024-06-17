Зылевич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылевич Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1952 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зылевич Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1979

Дочь: Зылевич Елена Александровна

Отец ребёнка: Зылевич Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1980

Сын: Зылевич Юрий Александрович

Отец ребёнка: Зылевич Александр Васильевич

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