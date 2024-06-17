Зылевич Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1979
Дочь: Зылевич Елена Александровна
Отец ребёнка: Зылевич Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1980
Сын: Зылевич Юрий Александрович
Отец ребёнка: Зылевич Александр Васильевич