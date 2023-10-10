Божкова (Бабич) Антонина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожкова (Бабич) Антонина Игоревна

Божкова (Бабич) Антонина Игоревна

avatar

Место рождения

Палатка, Хасынский, Магаданская область

Дата рождения

08.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955

Отец: Бабич Игорь Яковлевич

Мать: Бобровская Александра Романовна

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Образование
1962
Вольногорск, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: средняя школа
Образование
С 1972 по 1975
Днепровское, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: Техникум пищевой промышленности Специальность: технология производства сахаристых веществ Жила в общежитии
Работа или профессия
Около 1973
Днепровское, Дніпропетровська область
Место работы: Крахмало-паточный комбинат Работала одновременно с учёбой в техникуме, после окончания обучения продолжала работать на комбинате
Образование
1976
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Технологический институт пищевой промышленности Специальность: инженер-технолог Направлена на обучение от комбината на факультет микробиологии и витаминного производства
Бракосочетание
04.05.1979

Муж: Божков Станислав Петрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1980

Сын: Божков Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Божков Станислав Петрович

Киев, Киевский уезд
Место жительства
Около ?.07.1980
Вольногорск, Дніпропетровська область
Антонина Игоревна взяла академический отпуск на год
Образование
1981
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Технологический институт пищевой промышленности Специальность: инженер-технолог Продолжила обучение
Работа или профессия
1982
Днепровское, Дніпропетровська область
Место работы: Крахмало-паточный комбинат Работала в новом цехе производства микробиологического бета-каротина биохимиком, микробиологом, мастером смены
Место жительства
1984
Днепровское, Дніпропетровська область
Получили квартиру от Крахмало-паточного комбината
Работа или профессия
2004
Днепровское, Дніпропетровська область
После выделения цеха в отдельное предприятие заняла должность руководителя технического отдела
Работа или профессия
2012
Днепровское, Дніпропетровська область
Закончила трудовую деятельность в должности руководителя технического отдела
Место жительства
2019
Днепровское, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Днепровское, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close