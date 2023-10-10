Божкова (Бабич) Антонина Игоревна
Место рождения
Дата рождения08.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955
Образование
1962
Образовательное учреждение: средняя школа
Образование
С 1972 по 1975
Образовательное учреждение: Техникум пищевой промышленности Специальность: технология производства сахаристых веществ Жила в общежитии
Работа или профессия
Около 1973
Место работы: Крахмало-паточный комбинат Работала одновременно с учёбой в техникуме, после окончания обучения продолжала работать на комбинате
Образование
1976
Образовательное учреждение: Технологический институт пищевой промышленности Специальность: инженер-технолог Направлена на обучение от комбината на факультет микробиологии и витаминного производства
Бракосочетание
04.05.1979
Рождение ребёнка
19.06.1980
Сын: Божков Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Божков Станислав Петрович
Место жительства
Около ?.07.1980
Антонина Игоревна взяла академический отпуск на год
Образование
1981
Образовательное учреждение: Технологический институт пищевой промышленности Специальность: инженер-технолог Продолжила обучение
Работа или профессия
1982
Место работы: Крахмало-паточный комбинат Работала в новом цехе производства микробиологического бета-каротина биохимиком, микробиологом, мастером смены
Место жительства
1984
Получили квартиру от Крахмало-паточного комбината
Работа или профессия
2004
После выделения цеха в отдельное предприятие заняла должность руководителя технического отдела
Работа или профессия
2012
Закончила трудовую деятельность в должности руководителя технического отдела
Место жительства
2019
Место жительства
Неизвестно