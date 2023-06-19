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Степанъ

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иванъ

Мать: Прасковья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область