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Степанъ
Степанъ
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Место рождения
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1791
Пол
Мужской
Отец
Иванъ
1766 г.р.
Мать
(Киселева) Прасковья
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Иванъ
Мать:
Прасковья
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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