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Шишкин Александр Герасимов
Шишкин Александр Герасимов
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Древо
Место рождения
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Дата рождения
1866
Дата смерти
1866
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Герасим Прокофьевич
1845 г.р.
Мать
Шишкина София Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Шишкин Герасим Прокофьевич
Мать:
Шишкина София Афанасьевна
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1866
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
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