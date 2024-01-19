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Шишкин Александр Герасимов

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Шишкин Герасим Прокофьевич

Мать: Шишкина София Афанасьевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1866
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
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