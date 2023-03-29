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Новикова Евлампия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Новиков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Новиков Федор Петров

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новикова Мария Федорова

Отец ребёнка: Новиков Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Федор Петров

Смерть
Неизвестно