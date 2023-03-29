Новикова Евлампия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Новиков Федор Петров
Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новикова Мария Федорова
Отец ребёнка: Новиков Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Федор Петров
Смерть
Неизвестно