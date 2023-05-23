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von Rehbinder a.d.H Uddrich Otto Magnus

Место рождения

nicht bekannt

Дата рождения

Между 1683 и 1743

Дата смерти

27.12.1758

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1743

Отец: Von Rehbinder ANDERS REINHOLD

Мать: Von Wrangell A.d.h. Jessen-Huer Barbara Sophia

nicht bekannt
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Rehbinder okänd

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Rehbinder Margareta Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Rehbinder Georg Johann

Мать ребёнка: Von Rehbinder Auguste

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Rehbinder Auguste

Смерть
27.12.1758
nicht bekannt