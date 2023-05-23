von Rehbinder a.d.H Uddrich Otto Magnus
Место рожденияnicht bekannt
Дата рожденияМежду 1683 и 1743
Дата смерти27.12.1758
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1743
nicht bekannt
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Rehbinder okänd
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Rehbinder Georg Johann
Мать ребёнка: Von Rehbinder Auguste
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Rehbinder Auguste
Смерть
27.12.1758
nicht bekannt