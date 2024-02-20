Шерварли Георгий Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения27.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
27.10.1890
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-67,зап.-50
Бракосочетание
05.06.1913
Жена: Шерварли Елена Исааковна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г,лист-121,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Шерварли Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Шерварли Елена Исааковна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно