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Шерварли Георгий Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890

Отец: Шерварли Антон Николаевич

Мать: Шерварли Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-67,зап.-50
Бракосочетание
05.06.1913

Жена: Шерварли Елена Исааковна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г,лист-121,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Шерварли Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Шерварли Елена Исааковна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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