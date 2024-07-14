Борисова (Захарова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.2016
Дочь: Борисова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.09.2023
Дочь: Борисова Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Иванович