Артюхина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Артюхин Константин Артемьевич
Отец ребёнка: Артюхин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Артюхин / Артемьев Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Артюхин Артемий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1883