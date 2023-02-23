Артюхина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Артюхин Константин Артемьевич

Отец ребёнка: Артюхин Артемий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1853

Сын: Артюхин / Артемьев Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Артюхин Артемий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Артемий Иванович

Смерть
До 1883
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