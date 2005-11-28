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Савельев Максим Игоревич
Савельев Максим Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Малышев Игорь
1978 г.р.
Мать
Малышева (Савельева) Илона Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2005
Отец:
Малышев Игорь
Мать:
Малышева Илона Александровна
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