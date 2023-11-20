Рюмина (Сосновская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмина (Сосновская) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосновский Николай Иванов (См Метрику Вн Веры)

Мать: Сосновская Любовь Ивановна

Восприемник
17.03.1862
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/143 - восприемница у Вера Александрова Сосновская - Зарайскъ го Гильдіи Купецъ Нико3й Гильдiи купческаго племянника Сергія Ивана Рюми... Показать все
Восприемник
04.08.1864
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/228 - метрика о рожд Александр Петров Сосновский 1864 3\\4 августа - 4. Александръ Зарайскій 3й гильдiи Купческій Сынъ Петръ Никола... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1876

Сын: Рюмин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Рюмин Сергей Иванов (Рязанского 3Гильдии Куп Племянник-Метрика Жены)

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмин Сергей Иванов (Рязанского 3Гильдии Куп Племянник-Метрика Жены)

https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/143
Смерть
Неизвестно
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