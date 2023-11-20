Рюмина (Сосновская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
17.03.1862
https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/143 - восприемница у Вера Александрова Сосновская - Зарайскъ го Гильдіи Купецъ Нико3й Гильдiи купческаго племянника Сергія Ивана Рюми... Показать все
Восприемник
04.08.1864
https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/228 - метрика о рожд Александр Петров Сосновский 1864 3\\4 августа - 4. Александръ Зарайскій 3й гильдiи Купческій Сынъ Петръ Никола... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1876
Сын: Рюмин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Рюмин Сергей Иванов (Рязанского 3Гильдии Куп Племянник-Метрика Жены)
Бракосочетание
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/f9dc3900-9838-46a4-9e29-ef16d0e24b37/143
Смерть
Неизвестно