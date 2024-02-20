(Барьяхтар) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Барьяхтар) Мария Георгиевна

(Барьяхтар) Мария Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

11.04.1916

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Барьяхтар Георгий Анастасович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
11.04.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - оспа | Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-42,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Похороны
12.04.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close