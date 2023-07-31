Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Петр Артамонович

Мать: Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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