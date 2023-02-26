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Евпл Михайлов

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.04.1849

Жена: Анастасия Егорова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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