Евпл Михайлов
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.04.1849
Жена: Анастасия Егорова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно