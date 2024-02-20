Фурсова (Давыдова) Анна Севастьяновна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
Около 1782
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
Неизвестно