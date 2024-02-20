Фурсова (Давыдова) Анна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Давыдова) Анна Севастьяновна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
Около 1782

Муж: Фурсов Тимофей Алексеевич

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
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