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Черкас / 2-Й Брак / Степан Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

После 1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Черкас Константин Афанасьевич

Мать: Черкас Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладус Елизавета Михайловна

Смерть
После 1992
с.Красная Поляна, Великоновоселковского района, Донецкая обл., Украина
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