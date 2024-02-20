Черкас / 2-Й Брак / Степан Константинович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиПосле 1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1992
с.Красная Поляна, Великоновоселковского района, Донецкая обл., Украина