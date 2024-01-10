Горбунова 2 Жена Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова 2 Жена Авдотья Иванова

Горбунова 2 Жена Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Горбунов Артамон Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Ефимович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close