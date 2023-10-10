Полянских (Казьмина) Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Казьмин Антон Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1888
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.06.1889
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
28.07.1890
Дочь: Ишкова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
28.10.1896
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
23.03.1898
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
02.10.1899
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
01.09.1901
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев
Смерть
Неизвестно