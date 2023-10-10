Полянских (Казьмина) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских (Казьмина) Евдокия Антонова

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Казьмин Антон Васильев

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.01.1888

Муж: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.06.1889

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1890

Дочь: Ишкова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Полянских Стефан Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1898

Сын: Полянских Захар Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Полянских Петр Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Полянских Иван Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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