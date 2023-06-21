Сулейманов Фаик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Фаик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1962

Дочь: Сулейманова Нурфия Фаиковна

Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна

Рождение ребёнка
15.01.1965

Дочь: Мадьярова Нурия Фаиковна

Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна

Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Сулейманов Ренат Фаикович

Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Рустам Фаикович

Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Закия Фатиховна

Смерть
Неизвестно