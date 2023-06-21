Сулейманов Фаик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1962
Дочь: Сулейманова Нурфия Фаиковна
Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна
Рождение ребёнка
15.01.1965
Дочь: Мадьярова Нурия Фаиковна
Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Сулейманов Ренат Фаикович
Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Рустам Фаикович
Мать ребёнка: Сулейманова Закия Фатиховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно