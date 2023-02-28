Никитина (Алексеева) Агриппина Даниловна
Место рождения
Дата рождения02.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1879
Отец: Алексеев Данил Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1898 ст.
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Никитин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Никитина Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Никитин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно