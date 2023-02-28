Никитина (Алексеева) Агриппина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Алексеева) Агриппина Даниловна

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Место рождения

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

02.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1879

Отец: Алексеев Данил Федорович

Мать: не указана

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1898 ст.

Муж: Никитин Владимир Иванович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Никитин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Никитина Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Никитин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Иванович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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