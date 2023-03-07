Безчастнова (Масалева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.
Сын: Безчастнов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Безчастнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.
Сын: Безчастнов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Безчастнов Тимофей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно