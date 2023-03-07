Безчастнова (Масалева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастнова (Масалева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1893 ст.

Муж: Безчастнов Тимофей Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.

Сын: Безчастнов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Безчастнов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.

Сын: Безчастнов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Безчастнов Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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