Шатровый Дмитрий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатровый Дмитрий Емельянович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

26.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1851

Отец: Шатровый Емельян Григорьевич

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1878

Жена: Шатровая Анфиса Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Шатровый Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Шатровая Анфиса Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1881

Сын: Шатровый Игнатий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шатровая Анфиса Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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