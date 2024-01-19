Шатровый Дмитрий Емельянович
Место рождения
Дата рождения26.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1851
Отец: Шатровый Емельян Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1878
Рождение ребёнка
18.10.1879
Мать ребёнка: Шатровая Анфиса Кирилловна
Рождение ребёнка
27.09.1881
Сын: Шатровый Игнатий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шатровая Анфиса Кирилловна
Смерть
Неизвестно