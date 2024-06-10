Сухинин Кирило Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Сухинин Петр Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сухинина (Сухинина) Анна Кириллова
Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сухинина (Сухинина) Парасковья Кириллова
Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева
Смерть
Неизвестно