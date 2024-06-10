Сухинин Кирило Петров 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинин Кирило Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сухинин Петр Прокопьев

Мать: Сухинина Татьяна Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сухинина (Сухинина) Анна Кириллова

Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сухинина (Сухинина) Парасковья Кириллова

Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сухинин Василий Кириллов

Мать ребёнка: Сухинина (Сысоева) Арина Григорьева

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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