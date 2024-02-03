Благинин Артамон Иванов
Место рожденияд. Ескинская (Ермаково) Устюжский уезд Верхопушемская волость
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Благинин Иван Никифоров
Мать: Благинина Парасковья
д. Ескинская (Ермаково) Устюжский уезд Верхопушемская волость
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Благинина Дарья Артамонова
Мать ребёнка: Благинина Ирина
Рождение ребёнка
1709
Сын: Благинин Михайло Артамонов
Мать ребёнка: Благинина Ирина
Рождение ребёнка
1711
Сын: Благинин Федосей Артамонов
Мать ребёнка: Благинина Ирина
Рождение ребёнка
1712
Сын: Благинин Трофим Артамонов
Мать ребёнка: Благинина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
В тоцарех (в токарях)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно