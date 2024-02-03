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Благинин Артамон Иванов

Место рождения

д. Ескинская (Ермаково) Устюжский уезд Верхопушемская волость

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Благинин Иван Никифоров

Мать: Благинина Парасковья

д. Ескинская (Ермаково) Устюжский уезд Верхопушемская волость
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Благинина Дарья Артамонова

Мать ребёнка: Благинина Ирина

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Благинин Михайло Артамонов

Мать ребёнка: Благинина Ирина

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Благинин Федосей Артамонов

Мать ребёнка: Благинина Ирина

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Благинин Трофим Артамонов

Мать ребёнка: Благинина Ирина

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
В тоцарех (в токарях)
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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