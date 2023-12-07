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Аграфена Ивановна
Аграфена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Яковлевич
1839 г.р.
Мать
Анастасия Астафьева
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Иван Яковлевич
Мать:
Анастасия Астафьева
Смерть
Неизвестно
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