Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Ивановна

Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Анастасия Астафьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close