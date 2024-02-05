Зайцева (Козина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Козина) Анна Константиновна

Место рождения

д. Псилово

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Псилово
Бракосочетание
09.07.1910

Муж: Зайцев Павел Иоаннович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
29.07.1911

Сын: Зайцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1917

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1917

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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