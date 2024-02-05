Зайцева (Козина) Анна Константиновна
Место рожденияд. Псилово
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Псилово
Бракосочетание
09.07.1910
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
29.07.1911
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1917
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1917
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иоаннович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно