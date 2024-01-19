Горох (Мясоед) Агафья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох (Мясоед) Агафья Харитоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясоед Харитон Прокопьевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Дочь: Горох Мария Наумовна

Отец ребёнка: Горох Михей Наумович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Горох Дарья Михеевна

Отец ребёнка: Горох Михей Наумович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горох Михей Наумович

Смерть
Неизвестно
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