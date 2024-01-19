Горох (Мясоед) Агафья Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясоед Харитон Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Дочь: Горох Мария Наумовна
Отец ребёнка: Горох Михей Наумович
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Горох Дарья Михеевна
Отец ребёнка: Горох Михей Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горох Михей Наумович
Смерть
Неизвестно