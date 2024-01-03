(Хорольская) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1928
Дочь: Панина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1942
Сын: Дворяшин Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1948
Дочь: Шепелева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно