(Хорольская) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хорольская) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1928

Дочь: Панина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Дворяшин Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1948

Дочь: Шепелева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Дворяшин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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