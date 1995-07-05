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Навицкая Надежда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

05.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: не указан

Мать: Матюк Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пимкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Навицкий Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Навицкий Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Навицкий Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навицкий Михаил Васильевич

Смерть
05.07.1995
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