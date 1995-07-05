Навицкая Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти05.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пимкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Навицкий Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Навицкий Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Навицкий Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1995